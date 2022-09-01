Роман Сафиуллин: не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о своём заработке в теннисе.

«Если брать последние два года, то начал более или менее зарабатывать в прошлом году: в Австралии в 2021-м хорошо сыграл и следом на «Ролан Гаррос». В этом — на АО-2022 и ATP Cup. Всё, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать ещё больше. Ну и привлекать специалистов: психологов, физио. Таких людей, которые помогают развитию.



Выхожу в ноль? В целом да. Не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину. Такого нет.



Смущают ли зарплаты футболистов? Нет. Нельзя же меня сравнивать с Месси и Роналду, поэтому меня это не тревожит. Стараюсь следить за своей карьерой, чтобы зарабатывать.



Дзюба? Я не такой большой фанат футбола, поэтому тяжело себя с кем-то сравнивать! Но смотрю всего понемножку: хоккей, бокс, футбол также. Не увлекаюсь каким-то видом спорта, но по новостям что-то просматриваю», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.



Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате»: