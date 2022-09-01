Роман Сафиуллин: не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину

Российский теннисист Роман Сафиуллин рассказал о своём заработке в теннисе.
«Если брать последние два года, то начал более или менее зарабатывать в прошлом году: в Австралии в 2021-м хорошо сыграл и следом на «Ролан Гаррос». В этом — на АО-2022 и ATP Cup. Всё, что зарабатываю, трачу на команду, поездки, чтобы путешествовать и зарабатывать ещё больше. Ну и привлекать специалистов: психологов, физио. Таких людей, которые помогают развитию.
Выхожу в ноль? В целом да. Не могу себе позволить купить что-то большое: квартиру, машину. Такого нет.
Смущают ли зарплаты футболистов? Нет. Нельзя же меня сравнивать с Месси и Роналду, поэтому меня это не тревожит. Стараюсь следить за своей карьерой, чтобы зарабатывать.
Дзюба? Я не такой большой фанат футбола, поэтому тяжело себя с кем-то сравнивать! Но смотрю всего понемножку: хоккей, бокс, футбол также. Не увлекаюсь каким-то видом спорта, но по новостям что-то просматриваю», — сказал Роман Сафиуллин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.
Читайте полное интервью с Романом Сафиуллиным на «Чемпионате»:
- 1 сентября 2022
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
15:36
-
15:11
-
14:46
-
13:41
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:54
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:45
-
11:40
-
11:24
-
11:17
-
11:10
-
10:39
-
10:36
-
10:26
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:17
-
09:15
-
09:09