Определился соперник Андрея Рублёва в третьем круге US Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с представителем Канады Денисом Шаповаловым в третьем круге Открытого чемпионата США.
Во втором круге Шаповалов обыграл представителя Испании Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:4, 4:6, 6:3, 6:2.
Напомним, Рублёв во втором круге одержал победу над корейцем Квон Сон У со счётом 6:3, 6:0, 6:4. В первом круге россиянин в пятисетовом противостоянииобыграл представителя Словении Ласло Джере.
Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года одержал победу над представителем Сербии Новаком Джоковичем.
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