Шамиль Тарпищев оценил поступок украинки Костюк, отказавшейся жать руку белоруске Азаренко

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поступок украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США.

«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что всё относительно. Во время пандемии ковида все тоже друг друга ракетками благодарили», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

Напомним, Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. В третьем круге US Open соперницей белорусской спортсменки станет хорватка Петра Мартич, которая обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.

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