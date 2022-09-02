Шамиль Тарпищев оценил поступок украинки Костюк, отказавшейся жать руку белоруске Азаренко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поступок украинской теннисистки Марты Костюк, которая отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко после поражения в матче второго круга Открытого чемпионата США.
«Руки не пожали, но ракетками же они коснулись. Так что всё относительно. Во время пандемии ковида все тоже друг друга ракетками благодарили», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Напомним, Азаренко одержала победу над Костюк со счётом 6:2, 6:3. В третьем круге US Open соперницей белорусской спортсменки станет хорватка Петра Мартич, которая обыграла испанку Паулу Бадосу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:2.
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