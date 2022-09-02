Ига Свёнтек: надеюсь, мы с Сереной Уильямс встретимся в финале

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу во втором раунде US Open и высказалась об игре 40-летней американки Серены Уильямс.

«Сегодня я очень довольна своей концентрацией. У меня были взлеты и падения, но здесь я играла достаточно уверенно с самого начала.



Серена — отличный пример понимания того, что нет предела возможностям. Надеюсь, мы встретимся в финале», — приводит слова Иги Свёнтек Tennis 365.

Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США, уверенно обыграв американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. За выход в 1/8 финала US Open Свёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.



Серена Уильямс выиграла у эстонки Анетт Контавейт (7:6 (7:4), 2:6, 6:2) и встретится с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.