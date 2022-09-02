Ига Свёнтек: надеюсь, мы с Сереной Уильямс встретимся в финале

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала победу во втором раунде US Open и высказалась об игре 40-летней американки Серены Уильямс.
«Сегодня я очень довольна своей концентрацией. У меня были взлеты и падения, но здесь я играла достаточно уверенно с самого начала.
Серена — отличный пример понимания того, что нет предела возможностям. Надеюсь, мы встретимся в финале», — приводит слова Иги Свёнтек Tennis 365.
Ига Свёнтек вышла в третий круг Открытого чемпионата США, уверенно обыграв американку Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:2. За выход в 1/8 финала US Open Свёнтек сыграет с ещё одной представительницей США Лорен Дэвис.
Серена Уильямс выиграла у эстонки Анетт Контавейт (7:6 (7:4), 2:6, 6:2) и встретится с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович.
- 2 сентября 2022
-
13:33
-
13:20
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:18
-
12:00
-
11:38
-
10:49
-
10:41
-
10:39
-
10:22
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:53
-
09:20
-
09:18
-
09:00
-
08:58
-
08:36
-
08:25
-
08:09
-
07:40
-
07:38
-
07:36
-
07:26
-
07:25
-
06:19
-
05:09
-
04:28
-
04:08
-
03:34
-
02:44
-
02:11