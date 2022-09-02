Энди Маррей высказался о Маттео Берреттини перед матчем с ним на US Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей поделился мнением об итальянском теннисисте Маттео Берреттини, который станет его соперником в третьем круге Открытого чемпионата США. Матч Маррей — Берреттини состоится сегодня, 2 сентября.

«Он уже несколько лет является топ-игроком. Сейчас он очень стабилен. Он отлично подаёт, у него высокий процент реализации подачи. Трудно сделать брейк в матче с ним.

Но при этом он силён не только благодаря подаче. У него хороший режущий бэкхенд, классный форхенд. Считаю, он очень хороший соперник», — приводит слова британца пресс-служба ATP.

Напомним, Маттео Берреттини посеян на турнире под 13-м номером.

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