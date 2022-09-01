Даниил Медведев — У Ибин. Мастер-класс игры с аутсайдерами от россиянина

2 сентября Даниил Медведев и У Ибин сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице россиянина, коэффициент на его победу составляет 1.03. На успех китайца можно поставить в букмекерских конторах за 12.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч US Open Даниил Медведев — У Ибин 2 сентября 2022 года

Аналитики сомневаются, что матч третьего круга Открытого чемпионата США Даниил Медведев — У Ибин получится упорным: ставки на тотал больше 29.5 гейма принимаются за 1.83, а тотал меньше 29.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.97. Ставку на четвёртый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 2.80.

Анализ и прогноз на матч третьего круга US Open Даниил Медведев — У Ибин (02.09.2022)

Миновало всего два круга 142-го розыгрыша Открытого чемпионата США, а сенсаций уже хоть отбавляй. Выбыли из соревнований такие мастеровитые спортсмены, как Стефанос Циципас, Тейлор Фритц, Роберто Баутиста-Агут, Николоз Басилашвили и Феликс Оже-Альяссим. Сеяных теннисистов остаётся всё меньше.

Как мы помним, Новак Джокович и Александр Зверев пропускают текущий розыгрыш US Open. Знаменитый серб не был допущен до участия из-за отсутствия прививки от коронавируса, а немец продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Главных претендентов на титул осталось всего ничего. Один из них — Даниил Медведев — столкнётся в предстоящем матче с У Ибином.

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Выигравший в прошлом сезоне Открытый чемпионат США россиянин продвигался к финалу уверенными шагами. На предыдущих стадиях соревнований он буднично разделался с имеющим русские корни американцем Стефаном Козловым (6:2, 6:4, 6:0) и Артуром Риндеркнешем (6:2, 7:5, 6:3).



Отсутствие игровой практики в Уимблдоне, похоже, никак не отразилось на Дане. Сразу после окончания престижного теннисного турнира он выиграл АТР-250 в Лос-Кабосе. В полуфинале соревнования Медведев одолел в двух партиях Миомира Кецмановича (7:6, 6:1), а в решающем матче обыграл в двух сетах Кэмерона Норри (7:5, 6:0).

Следом россиянин уступил в равной борьбе скандально известному Нику Кирьосу (7:6, 4:6, 2:6) в противостоянии второго круга «Мастерса» в Монреале. Потом дошёл до полуфинала «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга соревнований он обыграл Ботика ван де Зандсхулпа (6:4, 7:5), во встрече третьего круга одолел Дениса Шаповалова (7:5, 7:5), а в четвертьфинале перехитрил Тейлора Фритца (7:6, 6:3).

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Дальше не пустил Стефанос Циципас. Даниил проиграл греку в трёх сетах. В недавнем интервью Медведев поделился мнением о том, что большим фаворитом нынешнего розыгрыша US Open является Рафаэль Надаль. Россиянин отметил, что уже уступал испанцу в финале турнира 2019 года. Также он уделил внимание тому, что в текущем сезоне Король грунта не проиграл ни одного матча на ТБШ.

Однако, как мы уже отметили ранее, по итогам минувшего розыгрыша Открытого чемпионата США Медведев стал чемпионом, и обыграл он в финале не абы кого, а находящегося в потрясающем тонусе Новака Джоковича. Россиянин одолел мастеровитого серба в трёх партиях со счётом (6:4, 6:4, 6:4). Таким образом, лишил его «Сезонного шлема».



К US Open Медведев всегда относится особенно трепетно. Сейчас, когда на кону стоит защита титула и звание первой ракетки мира, он будет играть с полной самоотдачей. При таком раскладе россиянин выглядит не меньшим фаворитом, нежели сам Рафаэль Надаль. Мало у кого есть шансы даже просто навязать борьбу 26-летнему теннисисту.

У Ибин вряд ли сумеет что-либо противопоставить Даниилу. Китаец не принимал участия в крупных турнирах практически три года из-за травмы и связанных с коронавирусной инфекцией ограничений. У него не было возможности даже просто выбраться за границу и выступить в каких-либо фьючерсах или челленджерах.



Несмотря на это, спортсмен из Китая стартовал в текущем розыгрыше Открытого чемпионата США с сенсационной победы над Николозом Басилашвили (6:3, 6:4, 6:0). Как ни странно, Ибин даже сумел навесить техничному грузину «баранку». Таким образом, он стал первым китайцем, выигравшим матч ТБШ в одиночном разряде, за 63 года. Невероятно!



Впрочем, уже во втором круге US Open всё встало на свои места. В третий круг соревнований Ибин пробрался с большим трудом, обыграв в пяти сетах португальского квалифаера Нуну Боргеса (6:7, 7:6, 4:6, 6:4, 6:4). Полагаем, больше сенсаций от китайского теннисиста ждать не стоит.

Наверное, Басилашвили попросту недооценил Ибина. Грузин допустил очень много невынужденных (27) и три двойные ошибки. Помимо того, он не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести и записал на свой счёт лишь один эйс. Думаем, Даня сыграет в разы качественнее и одержит над китайским квалифаером уверенную победу. Возьмём П1 + ТМ 29.5 гейма за коэффициент 1.95.

Прогноз и ставка на матч US Open Даниил Медведев — У Ибин 2 сентября 2022 года

Даниил Медведев является фаворитом не только предстоящего матча, но и всего турнира в целом. Россиянин набрал отличный ход, о чём свидетельствуют последние результаты. Если Козлова и Риндеркнеша россиянин одолел без каких-либо проблем, то и с китайцем наверняка разделается. Отсутствие нормальной игровой практики почти три года — это очень серьёзно. Ибин совершил чудо уже только тем, что сумел добраться до третьего круга Открытого чемпионата США. Ему стоит отдать должное, но большего от него, на наш взгляд, ждать не стоит.



Ставка: победа Даниила Медведев и тотал меньше 29.5 гейма за коэффициент 1.95.

Медведев победил в 35 из последних 40 матчей на харде на ТБШ.

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