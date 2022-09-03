Серене Уильямс не хватило одной победы, чтобы догнать Корт по количеству титулов на ТБШ

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум» проходил матч третьего круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 29-летняя австралийка Айла Томлянович (46-й номер рейтинга) и 40-летняя американка Серена Уильямс (605-й номер рейтинга). Встреча закончилась победой Томлянович в трёх сетах – 7:5, 6:7 (4:7), 6:1.
Учитывая, что этот матч стал последним в профессиональной карьере для Серены Уильямс, американка так и не смогла догнать прославленную австралийку Маргарет Корт по количеству побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, остановившись в одном шаге. На счету Корт 24 титула. Серена, в свою очередь, выиграла 23 турнира. На счету американки семь побед на Australian Open, три победы на Ролан Гаррос, семь побед на Уимблдоне и шесть побед на US Open.
Таким образом, Уильямс остаётся на втором месте по количеству побед на крупных турнирах. Примечательно, что в данном рейтинге она опережает и представителей мужского тенниса, рекордсменом которого является Рафаэль Надаль, на счету которого 22 титула на турнирах Большого шлема.
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