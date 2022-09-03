Дмитриева высказалась о победе Хачанова над Дрэйпером в третьем круге US Open — 2022

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала выход россиянина Карена Хачанова в 1/8 финала US Open – 2022.

Хачанов (27) вышел в четвёртый круг на отказе британца Джека Дрэйпера при счёте 6:3, 4:6, 6:5 в свою пользу.

«Карен играл на равных: выиграл первый сет, проиграл свою подачу в начале третьего сета, но потом её вернул. Мы не знали, что Дрэйпер себя плохо чувствует, поэтому казалось, что небольшой перевес у Хачанова есть. Я очень рада, что он вышел в четвёртый круг, — для него это очень важно. Это ему вернёт уверенность и добавит энтузиазма.

У Хачанова с Карреньо-Бустой отношения складывались по-разному. Был обидный проигрыш в финале Олимпийских игр, потом хорошая победа. Можно бороться. Всё зависит от самого Карена», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.