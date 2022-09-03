Веснина рассказала, от чего будет зависеть результат матча Хачанова и Карреньо-Бусты

Российская теннисистка Елена Веснина поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала US Open, в котором встретятся россиянин Карен Хачанов и испанец Пабло Карреньо-Буста.
«Что касается матча Карена с Дрэйпером, то Дрэйпер хорошо подаёт, он — левша. У него размашистая и широкая игра. Жаль, что он снялся: хороший и молодой теннисист. Карен где-то сэкономил силы, поборолся. Хорошая и трудовая победа. Не хотелось побеждать по отказу, но сейчас его ждёт впереди Карреньо-Буста — теннисист, которого Карен уже обыгрывал. Очень интересный матч.
Всё будет зависеть от количества невынужденных ошибок Карена, потому что Карреньо-Буста мало ошибается в целом. Он играет достаточно плотно на задней линии с минимальным количеством ошибок. Для Карена важно сохранить баланс количества выигранных очков на своей подаче. От подачи Карена очень многое будет зависеть», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 сентября 2022
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