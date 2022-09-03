Дмитриева: жалко, что Медведев и Хачанов могут встретиться в четвертьфинале US Open
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18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о возможности четвертьфинального матча Даниил Медведев (1) – Карен Хачанов (27) на Открытом чемпионате США — 2022.
В 1/8 финала действующий чемпион, первая ракетка мира Медведев (1) сразится с финалистом Уимблдона-2022 австралийцем Ником Кирьосом (23), а Хачанов – с чемпионом «Мастерса» в Монреале (Канада) испанцем Пабло Карреньо-Бустой (12).
«Жалко, что Медведев и Хачанов могут встретиться в четвертьфинале, потому что один из них обязательно вылетит», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60,102 млн. Мужские соревнования продлятся до 11 сентября.
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