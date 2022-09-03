Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дмитриева: матчи Уильямс, как с Шараповой, смотреть интересно, независимо от результата

Дмитриева: матчи Уильямс, как с Шараповой, смотреть интересно, независимо от результата
Комментарии

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о, вероятно, последнем матче 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в карьере.

Им стал поединок с австралийкой Айлой Томлянович в третьем круге US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Томлянович.

«У Серены кончились силы к третьему сету. Первые два сета были отличными. Даже независимо от того, выиграет Серена или нет, это так увлекательно было, как с Машей Шараповой, — всё равно смотреть интересно.

Они дают представление, идёт спектакль. Ты не знаешь, чем он закончится, и не можешь от него оторваться. У Серены в третьем сете не было сил и энергии», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23 «Шлема» — это ещё не всё! С какими рекордами закончила карьеру Серена Уильямс 23 «Шлема» — это ещё не всё! С какими рекордами закончила карьеру Серена Уильямс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022