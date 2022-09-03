Дмитриева: матчи Уильямс, как с Шараповой, смотреть интересно, независимо от результата

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о, вероятно, последнем матче 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в карьере.

Им стал поединок с австралийкой Айлой Томлянович в третьем круге US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Томлянович.

«У Серены кончились силы к третьему сету. Первые два сета были отличными. Даже независимо от того, выиграет Серена или нет, это так увлекательно было, как с Машей Шараповой, — всё равно смотреть интересно.

Они дают представление, идёт спектакль. Ты не знаешь, чем он закончится, и не можешь от него оторваться. У Серены в третьем сете не было сил и энергии», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.