Дмитриева: матчи Уильямс, как с Шараповой, смотреть интересно, независимо от результата

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о, вероятно, последнем матче 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс в карьере.
Им стал поединок с австралийкой Айлой Томлянович в третьем круге US Open – 2022. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Томлянович.
«У Серены кончились силы к третьему сету. Первые два сета были отличными. Даже независимо от того, выиграет Серена или нет, это так увлекательно было, как с Машей Шараповой, — всё равно смотреть интересно.
Они дают представление, идёт спектакль. Ты не знаешь, чем он закончится, и не можешь от него оторваться. У Серены в третьем сете не было сил и энергии», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 3 сентября 2022
-
16:09
-
16:05
-
15:55
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:07
-
14:50
-
14:43
-
14:38
-
14:36
-
14:35
-
14:28
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:56
-
13:55
-
13:45
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:50
-
12:44
-
12:40
-
12:17
-
12:06
-
12:00
-
12:00
-
11:56
-
11:36