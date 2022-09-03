Евгений Кафельников рассказал об очередной победе племянника

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился фотографией своего племянника Евгения с кубком на теннисном корте. Кафельников-младший одержал победу на турнире Khachik Sargsyan Memorial Cup в Ереване (Армения). Матчи проходили на грунтовом покрытии.



Племянник известного теннисиста выиграл соревнования среди мальчиков не старше 12 лет, которые проводит Tennis Europe. Юный спортсмен не проиграл ни одного сета. Турнир проходит с 29 августа по 4 сентября.

Фото: Из личного архива Евгений Кафельникова

«Пора переходить в группу U14», — подписал фото племянника с кубком и сертификатом Евгений Кафельников.

В финале Кафельников одержал победу над соотечественником Макаром Плаксиным со счётом 6:2, 6:3.