Фото: эмоции Рублёва после победы над Шаповаловым в пятисетовом матче на US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на победу в матче третьего круга Открытого чемпионата США с представителем Канады Денисом Шаповаловым (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).

После матча россиянин упал на корт и закрыл лицо руками.

Напомним, соперники провели на корте 4 часа 8 минут.

В следующем круге Открытого чемпионата США Рублёв встретится с представителем Британии Кэмероном Норри, который в своём матче третьего круга победил датского теннисиста Хольгера Руне.

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, обыгравший в финале прошлого года серба Новака Джоковича.