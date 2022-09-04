Фото: эмоции Рублёва после победы над Шаповаловым в пятисетовом матче на US Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на победу в матче третьего круга Открытого чемпионата США с представителем Канады Денисом Шаповаловым (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).
После матча россиянин упал на корт и закрыл лицо руками.
Напомним, соперники провели на корте 4 часа 8 минут.
В следующем круге Открытого чемпионата США Рублёв встретится с представителем Британии Кэмероном Норри, который в своём матче третьего круга победил датского теннисиста Хольгера Руне.
Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн. Действующим чемпионом турнира является россиянин Даниил Медведев, обыгравший в финале прошлого года серба Новака Джоковича.
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