Шаповалов отреагировал на поражение от Рублёва в третьем круге US Open

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в третьем круге Открытого чемпионата США. Соперники выдали пятисетовый матч, который завершился победой Рублёва со счётом (6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7)).

«Огромный респект Андрею, я отдал ему всё», — написал Шаповалов в своём «твиттере».

В следующем круге Открытого чемпионата США Рублёв встретится с британцем Кэмероном Норри, который в своём матче третьего круга победил датского теннисиста Хольгера Руне.

Ранее на своём пути Рублёв обыграл Ласло Джере и Квон Сон У.

Ранее в четвёртый круг Открытого чемпионата США вышли Даниил Медведев и Карен Хачанов.

US Open проходит в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн.