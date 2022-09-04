Чесноков объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Шаповалова в 3-м раунде US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).



«Шаповалов сделал слишком много невынужденных ошибок на тай-брейке, скорость была бешеная. Они оба играют в высоком темпе. Это очень хороший результат для Рублёва, проигрывал 1:2 по сетам. Рублёв искал варианты и нашёл. Большой молодец. Андрей выиграл за счёт более крепких нервов», — сказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.