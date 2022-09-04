Чесноков объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Шаповалова в 3-м раунде US Open

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).
«Шаповалов сделал слишком много невынужденных ошибок на тай-брейке, скорость была бешеная. Они оба играют в высоком темпе. Это очень хороший результат для Рублёва, проигрывал 1:2 по сетам. Рублёв искал варианты и нашёл. Большой молодец. Андрей выиграл за счёт более крепких нервов», — сказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В 1/8 финала Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри.
- 4 сентября 2022
-
13:28
-
13:21
-
13:07
-
13:00
-
12:55
-
12:55
-
12:49
-
12:39
-
12:14
-
12:06
-
12:00
-
11:51
-
11:33
-
11:22
-
10:42
-
10:15
-
10:10
-
10:07
-
09:59
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:56
-
08:46
-
08:23
-
07:59
-
07:42
-
07:00
-
06:37
-
06:14
-
05:21
-
05:15
-
04:36