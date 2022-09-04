Видеообзор пятисетовой победы Андрея Рублёва в третьем круге Открытого чемпионата США

Одиннадцатая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел барьера третьего раунда US Open – 2022.



В матче 1/16 финала последнего в сезоне турнира «Большого шлема» Андрей Рублёв (9) обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (19) со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).



Рублёв выполнил девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Его канадский соперник 23 раза подал навылет, восемь раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из 17.



Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Андрей Рублёв – Денис Шаповалов.

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В следующем круге Открытого чемпионата США Андрей Рублёв встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри, который в трёх сетах переиграл датского теннисиста Хольгера Руне.