Чесноков: Рублёву будет очень сложно с Норри. Британец свежий, а Андрей пробежал марафон

Бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису, в котором россиянин Андрей Рублёв (11-е место в рейтинге) встретится с британцем Кэмероном Норри (9-е место в рейтинге).



«Норри очень свежий, провёл мало времени на корте, а Андрей измотанный. Преимущество будет у британца. Будем надеяться, что Рублёв восстановится и сыграет в два раза лучше. Но будет очень тяжело, Андрей пробежал марафон», — сказал Андрей Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В матче третьего круга российский теннисист одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).