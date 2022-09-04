Тарпищев рассказал, от чего будет зависеть успех Рублёва в 1/8 US Open против Норри

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва с британцем Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open – 2022.

«Прежде всего Рублёву надо восстановиться к матчу c Норри. Если восстановится, то сможет выиграть. Конечно, британец опасный игрок для Андрея, он игрок мировой десятки.

Рублёв играет постабильнее и мощнее. Главное, чтобы восстановилась нервная система, потому что от этого будет зависеть внимание, чтобы не было брака. Под вниманием в данном случае подразумевается три момента: концентрация, переключение, устойчивость. Если с этим у Андрея всё будет в порядке, он может выиграть», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.