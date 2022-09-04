Дмитриева: Рублёв не бил себя по голове, не ломал ракетки. Он знал, что эмоции не нужны

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала победу 11-й ракетки мира Андрея Рублёва над канадским теннисистом Денисом Шаповаловым (21-е место в рейтинге) в третьем круге US Open — 2022. Рублёв обыграл Шаповалова со счётом 6:4, 2:6, 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (10:7).

«Когда Андрей четыре раза не подал на матч в пятом сете, я откровенно усомнилась в том, что он сможет выиграть этот матч. Почему? Шаповалов был уже на подъёме, и такой раздавленный был Рублёв, который готовился к продолжению игры. При матчпойнте, при счёте 40-15 он совершил двойную ошибку и даже усмехнулся над самим собой, потому что слишком высокое напряжение было в матче.

В такой битве очень сложно принять правильное решение, и мне показалось, что ближе к тай-брейку Андрей смягчил свою игру, как это сделал Денис, потому что каждая ошибка могла стать роковой. Но стоит отметить, что у Андрея не было никаких криков, он не бил себя по голове, не ломал ракетки. Он знал, что нельзя было переключаться на эмоции, потому что от каждого очка зависел исход матча», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.