Карен Хачанов — Пабло Карреньо-Буста: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала US Open
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4 сентября на арене «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» состоится матч четвёртого круга Открытого чемпионата США между российским теннисистом Кареном Хачановым (31-я ракетка мира) и представителем Испании Пабло Карреньо-Бустой (15-й номер мирового рейтинга). Начало встречи запланировано на 23:20 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Пабло Карреньо-Буста в четвёртом круге US Open – 2022.
Счёт личных встреч — 5-3 в пользу Карена Хачанова. Российский теннисист прошёл в 1/8 финала US Open на отказе представителя Великобритании Джека Дрэйпера. Пабло Карреньо-Буста в третьем круге переиграл австралийского теннисиста Алекса де Минора — 6:1, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).
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