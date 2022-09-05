Хачанов прокомментировал историческую победу на US Open
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над представителем Испании Пабло Каррьеньо-Бустой в 1/8 финала Открытого чемпионата США.
«С Пабло у нас всегда получаются невероятно тяжелые матчи. Я готовился физически, чтобы быть готовым ко всему матчу, чтобы сыграть как можно лучше. С первого я начал чувствовать себя всё лучше и лучше и, конечно, увереннее. Предыдущие три матча против Пабло я выиграл, что придало мне уверенности с самого начала. Я думаю, что сейчас Пабло играет в один из своих лучших теннисов, он выиграл Мастерс в Монреале. Это тяжелая битва… Я действительно рад победе», — приводит слова Хачанова официальный сайт ATP.
Отметим, Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
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