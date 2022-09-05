Ига Свёнтек обратилась к Серене Уильямс, которая закончила карьеру

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серене Уильямс. 40-летняя Уильямс завершила карьеру после поражения в матче третьего круга Открытого чемпионата США, в котором её соперницей была австралийка Айла Томлянович.

«Дорогая Серена! Спасибо, что вдохновляешь столь многих людей, за всё, что сделала ты для тенниса и для женщин. Поздравляю с потрясающим путешествием и желаю удачи в твоей следующей главе!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс: