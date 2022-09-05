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Ига Свёнтек обратилась к Серене Уильямс, которая закончила карьеру

Ига Свёнтек обратилась к Серене Уильямс, которая закончила карьеру
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Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек обратилась к 23-кратной чемпионке турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Серене Уильямс. 40-летняя Уильямс завершила карьеру после поражения в матче третьего круга Открытого чемпионата США, в котором её соперницей была австралийка Айла Томлянович.

«Дорогая Серена! Спасибо, что вдохновляешь столь многих людей, за всё, что сделала ты для тенниса и для женщин. Поздравляю с потрясающим путешествием и желаю удачи в твоей следующей главе!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях.

За свою профессиональную карьеру Серена Уильямс выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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