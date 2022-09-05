Маргарет Корт: я восхищаюсь Сереной Уильямс. Но не думаю, чтобы она восхищалась мной

24-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, австралийская теннисистка Маргарет Корт поделилась мнением о 23-кратной победительнице ТБШ в женском одиночном разряде Серене Уильямс. Напомним, 40-летняя Уильямс, которая закончила карьеру после поражения от австралийки Айлы Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США, так и не смогла побить рекорд 80-летней Корт по количеству титулов на мэйджорах.

«Серена Уильямс — я восхищалась ею как игроком. Но не думаю, чтобы она когда-либо восхищалась мной», — приводит слова Маргарет Корт The Telegraph.

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