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Евгений Кафельников высказался о потере Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира

Евгений Кафельников высказался о потере Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников прокомментировал то, что российский теннисист Даниил Медведев по окончании Открытого чемпионата США перестанет быть первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу в четвёртом круге US Open.

«Сложно сказать, вернётся он на первое место или нет, сейчас конкуренция очень высокая. Надеюсь, что он сможет это сделать; когда это произойдёт, я не знаю», — приводит слова Евгения Кафельникова ТАСС.

После US Open первой ракеткой мира станет кто-то из тройки Рафаэль Надаль — Карлос Алькарас — Каспер Рууд.

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