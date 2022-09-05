Серена Уильямс показала, как провела уикенд после вылета с US Open. Фото

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которая проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США, выложила фотографию, сделанную в кровати.
«Каким был ваш уикенд? Таким был мой...» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива Серены Уильямс
Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что текущий US Open станет последним турниром в её карьере. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.
Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
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