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Серена Уильямс показала, как провела уикенд после вылета с US Open. Фото

Серена Уильямс показала, как провела уикенд после вылета с US Open. Фото
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23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которая проиграла австралийке Айле Томлянович в третьем круге Открытого чемпионата США, выложила фотографию, сделанную в кровати.

«Каким был ваш уикенд? Таким был мой...» — подписала она снимок.

Фото: из личного архива Серены Уильямс

Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что текущий US Open станет последним турниром в её карьере. За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах «Большого шлема», что является рекордом для женского тенниса.

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Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

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