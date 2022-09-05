Тарпищев объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Норри на US Open — 2022
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в четвертьфинал US Open – 2022. В четвёртом круге Рублёв (9) обыграл британца Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
«Хороший матч в том плане, что Андрей Рублёв не дал шанса Норри. Это было связано с тем, что по скорости полёта мяча от себя он намного превосходил его. С этой точки зрения тот просто не успевал за мячом. Никаких контрэлементов в игре Норри не было, не смог противостоять Рублёву ни в чём. Логично, что Рублёв в трёх сетах выиграл. Небольшой сбой в середине третьего сета был. Я считаю, что это хороший матч со знаком плюс», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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