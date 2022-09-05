Кафельников в социальных сетях похвалил Рублёва за матч с Норри. Андрей оценил

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников в социальных сетях похвалил российского теннисиста Андрея Рублёва за матч с британцем Кэмероном Норри в рамках четвёртого раунда Открытого чемпионата США.

«Отличное выступление, «Русский рубль». Ты был очень твёрд от начала и до конца», — написал Кафельников в социальных сетях.

Андрей Рублёв оценил пост бывшего теннисиста.

Рублёв (9) обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (7) со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За право выйти в полуфинал Рублёв сразится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США, 22).

Призовой фонд US Open — 2022 составил $ 60 102 000. Действующим чемпионом соревнований является россиянин Даниил Медведев, который завершил выступление в текущем розыгрыше на стадии 1/8 финала.