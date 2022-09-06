Шамиль Тарпищев рассказал, как Андрею Рублёву победить Фрэнсиса Тиафо в 1/4 финала US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянин Андрей Рублёв может обыграть американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Матч Рублёв — Тиафо состоится завтра, 7 сентября.
По словам Тарпищева, Рублёв получит хороший шанс, если у него будет высокий процент попадания первой подачи.
«Не думаю, что преимущество корта — это фактор в пользу Тиафо. Нам не привыкать играть в таких условиях.
У Андрея на первый план выйдет вопрос первой подачи. Андрей может обыграть его, он стабильнее и быстрее, чем тот же Надаль в матче с Тиафо. Скорости будут высокими, ошибок будет много, но если Андрей будет подавать первым мячом под 70 процентов, то шансы в его пользу», — цитирует Тарпищева «РИА Новости Спорт».
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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