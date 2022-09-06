Анна Дмитриева назвала причины вылета Рафаэля Надаля в четвёртом круге US Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала вылет испанского теннисиста Рафаэля Надаля после поражения в 1/8 финала US Open представителю США Фрэнсису Тиафо со счётом 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.



«Очень хорошо играл Тиафо, очень рационально и осмысленно: у него не было каких-то случайных действий. У Тиафо была скорость, по которой он должен был превосходить Надаля в силу возраста и физических данных. Рафа не всегда успевал. У Тиафо была мощь, отличные удары по линии слева и очень хорошо шла подача. Тиафо играл очень хорошо.



Что касается Надаля, то не зря ему товарищи всё время кричали: «Давай, давай». Надаль был немного скисший, не заряжен такой энергией, с которой мы привыкли его видеть. Может, Надаля как-то взволновала и опустошила такая игра соперника», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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