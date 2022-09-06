«Конец эры?» На US Open отметили отсутствие «Большой тройки» и Серены Уильямс в 1/4 финала

Пресс-служба Открытого чемпионата отметила в социальных сетях, что US Open 2022 года стал первым за 19 лет турниром «Большого шлема», где в четвертьфинале не будет ни швейцарца Роджера Федерера, ни испанца Рафаэля Надаля, ни серба Новака Джоковича, ни американки Серены Уильямс. Последний подобный случай был до этого в 2003 году. Также не дошёл до четвертьфинала и британец Энди Маррей, раньше входивший вместе с Федерером, Надалем и Джоковичем в «Большую четвёрку».
«Конец эры?» — отмечается в подписи к соответствующему изображению.
Фото: из соцсетей us open
Надаль проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвёртом круге US Open, Уильямс уступила в третьем круге австралийке Айле Томлянович. Что касается Федерера и Джоковича, то они пропустили турнир: швейцарец не успел восстановиться после травмы, а сербу, не желающему прививаться, запретили въезд в США.
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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