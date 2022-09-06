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Рафаэль Надаль проиграл Фрэнсису Тиафо за выход в 1/4 финала US Open — 2022 и рассказал о ребёнке, теннисе и будущем

«Не знаю, когда вернусь». После шокирующего провала на US Open Надаль заговорил об уходе?
София Колодкина
Рафаэль Надаль проиграл Фрэнсису Тиафо
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Семья, первенец и восстановление — Рафа смутно очертил сроки возвращения в тур.

Испанец Рафаэль Надаль вслед за Даниилом Медведевым выбывает с турнира US Open — 2022. Претендовать на титул теперь точно может каждый — у нас будет новый чемпион ТБШ! Хотя ещё до вылета 22-кратного лишь по инерции причисляли к основным фаворитам — испанец подошёл к турниру после растяжения мышцы живота на Уимблдоне. В его третий «Шлем» в году верилось с трудом.

Надаль покинул US Open

Надаль покинул US Open

Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Моя подготовка не была идеальной. Хотя я хорошо тренировался на прошлой неделе. Но когда начался турнир, мой уровень пошёл вниз. Тебе нужно быть очень-очень быстрым. И очень молодым. У меня больше нет ни того, ни другого», — объяснил Надаль свой провал.

Да, Рафа не в лучшей форме, но не многие в туре смогли бы и этим воспользоваться. И уж, как казалось, им точно не должен был стать упёртый американец. Тиафо же играл смело, нанося удары первым и всё время держась близко к задней линии — к очередной сенсации гнала его и публика. Он встречал мяч рано, отвечал быстро, к тому же летела подача. Как ни странно, Надаль, напротив, действовал пассивно — как будто не ему 36 и не он только восстановился после очередной микротравмы. Испанец носился по углам и подбирал смертельные мячи, но никак не мог перехватить инициативу.

«Я могу найти оправдания, но для меня это просто: когда ты играешь не на том уровне, на котором должен, ты не можешь победить. Мой оппонент был лучше. Тиафо играет и подает лучше, чем раньше, но я не думаю, что играл настолько, чтобы заставить его сомневаться в себе. Теннис — это спорт баланса».

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Бóльшую часть пресс-конференции журналисты спрашивали о будущем спортсмена: скажется ли на карьере и целях спортсмена скорое появление новорождённого у него и его супруги Хиски? В «Твиттере» уже ходили слухи, что избранница родит осенью, примерно в октябре-ноябре, а может, и раньше, зная как сложно протекает беременность. В календаре же у Надаля эпичный Кубок Лэйвера, а чуть позже — «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир, куда, кстати, он отобрался первым. Но, думается, он завершит сезон досрочно.

«Мне нужно всё исправить, однако я не знаю, когда вернусь. Наверное, когда почувствую себя морально готовым снова соревноваться. Тогда сделаю это. Я ещё не задумывался о графике. Сейчас дома есть более важные вещи, связанные с моей личной жизнью. Личная жизнь всегда намного важнее моей работы. Пришло время перезагрузиться. Это были тяжёлые месяцы.

Надаль на US Open

Надаль на US Open

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Теперь я просто хочу домой, у меня есть более важные дела, чем теннис. Мне нужно решить одну важную вещь, например, дождаться появления на свет первого сына».

В отличие от Медведева, Надаль ещё имеет шанс побороться за первую строчку рейтинга, даже несмотря на вылет. Взобраться на неё также может Каспер Рууд или Карлос Алькарас. Пока 22-кратный испанец первый в live-гонке за трон. Но ждём финал «Шлема» — там всё и решится. О возможном лидерстве Рафа также высказался:
«Это значит, что годы проходят. Это жизнь. Мир движется вперёд. Это естественно».

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Но на самый ожидаемый вопрос пресс-конференции — о завершении карьеры — Надаль говорит более чем уверенно: всё впереди.

«Это нормально, когда через 15 минут после поражения на последнем ТБШ в сезоне кажется, что всё мрачно, и сложно набраться позитивной энергии, чтобы смотреть вперёд. Но пройдут дни, и я буду продолжать, как делал всю свою карьеру. Я уверен, что у меня есть внутренняя сила, чтобы сделать это».

Соперника Рафы по 1/8 финала Тиафо уже поджидает россиянин Андрей Рублёв, который накануне буквально снёс лучшего британца в АТР-туре.

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