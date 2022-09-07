Тарпищев рассказал, за счёт чего Хачанов может выйти в финал US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев предположил, за счёт чего российский теннисист Карен Хачанов может выйти в финал Открытого чемпионата США.

«Сейчас рано говорить. Надо восстановиться, потому что Карен сыграл два подряд пятисетовых матча. Хачанову надо прежде всего восстановиться в психологическом плане, чтобы он так же чисто сыграл матч.



Надо держать свою подачу, потому что на задней линии Карен вряд ли будет лучше, чем Рууд. С позиции атакующих действий и давления Хачанов может вытащить, почему нет?» — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.