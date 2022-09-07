Билли Джин Кинг указала на то, что СМИ недостаточно активно освещают женский спорт

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, легендарная американка Билли Джин Кинг указала на то, что спортивные СМИ в недостаточном объёме освещают женский спорт и теннис, в частности.
«Канал ESPN был запущен в этот день в 1979 году, сегодня ему исполняется 43 года. Последний матч Серены Уильямс вошёл в историю телеканала ESPN, собрав приблизительно 4,8 миллиона зрителей у экранов, что сделало его самым просматриваемым теннисным матчем на ESPN за всю его историю.
Но освещение женского спорта всеми средствами массовой информации должно быть куда более прогрессивным», — написала Билли Джин Кинг в своих социальных сетях.
Ранее 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс провела последний матч в карьере. Это произошло в третьем круге US Open.
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