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Барбара Шетт: Андрей Рублёв до сих пор не продвинулся ни на шаг дальше

Барбара Шетт: Андрей Рублёв до сих пор не продвинулся ни на шаг дальше
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Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира Барбара Шетт прокомментировала поражение россиянина Андрея Рублёва от американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Рублёв проиграл Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6.

Российский теннисист уже в шестой раз проиграл четвертьфинал на турнире «Большого шлема». Он ещё ни разу не выходил в полуфинал.

«Он до сих пор не продвинулся ни на шаг дальше. И в третьем сете он немного прослезился на корте. Можно было видеть разочарование на его лице. И снова он не смог с этим справиться», — приводит слова Шетт Eurosport.

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Также посмотрите видео, как Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:

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