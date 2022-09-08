Евгений Кафельников предположил, почему Андрей Рублёв проиграл 6 из 6 четвертьфиналов ТБШ

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Евгений Кафельников объяснил, почему, по его мнению, российский теннисист Андрей Рублёв ещё ни разу не выходил в полуфинал турнира «Большого шлема». На US Open 2022 года Рублёв проиграл в четвертьфинале американцу Фрэнсису Тиафо, это шестое поражение россиянина в шести четвертьфиналах ТБШ.

По словам Кафельникова, такие проблемы могут быть связаны с психологией.

«На самом деле есть нездоровая тенденция: он доходит до этой стадии и потом допускает осечки. Наверное, это уже не случайность, а печальная закономерность.

Как её преодолеть, мне трудно сказать, дать чёткий ответ. Вероятно, есть в этом элемент психологии, но я не хотел бы верить, что психология играла главную роль. Думаю, это совокупность многих элементов, но это действительно настораживает», — цитирует Кафельникова «Газета.Ru».

Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США: