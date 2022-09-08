Шамиль Тарпищев объяснил поражение Рублёва в четвертьфинале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва от американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (0:7), 4:6 в 1/4 финала US Open.
«Рублёв потерял форму от перегрузки. Играл очень просто, а Тиафо выглядел очень хорошо тактически, покрывал весь корт. Нервной системы у Андрея не осталось. Но его надо похвалить, выиграл два пятисетовика. Надеюсь, будет теперь слушаться. Подсел физически, внимание ушло, ошибался там, где обычно не ошибался. Снова не показал, что у него есть план Б, но он и не мог его привести в исполнение, даже если бы был.
Он почти плакал? Всё от нервного перенапряжения. Не выдержал. Но всё равно молодец», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 8 сентября 2022
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