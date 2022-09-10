Тарпищев: с Руудом Хачанов правил бал в первом сете, но проиграл. Это всё решило
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от норвежца Каспера Рууда в полуфинале US Open. Встреча завершилась победой Рууда в четырёх сетах – 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.
«Хачанову надо было выиграть первый сет, когда вёл с брейком. Выиграл бы его, выиграл бы матч. Первая подача была не такая стабильная. Рууд выигрывал на задней линии, играл по всему корту. В длинном обмене ударами он ставил Хачанова в неудобное положение. Всё решил первый сет, в котором Хачанов правил бал.
Но турнир для Карена идеальный. Лучший за всё время. Здорово подавал, играл по длине», — сказал Шамиль Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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