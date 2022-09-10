Алькарас вытащил сумасшедший розыгрыш и привёл в восторг зрителей арены Артура Эша

Испанский теннисист Карлос Алькарас в полуфинале Открытого чемпионата США в пяти сетах переиграл американца Фрэнсиса Тиафо. Встреча, продолжавшаяся 4 часа 19 минут, завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:3, 6:1, 6:7 (5:7), 6:3.

Алькарас при счёте 6:5 в пользу Тиафо в первом сете отыграл сетбол, а затем продемонстрировал невероятную защиту, выиграв гейм. Тай-брейк первой партии остался за Тиафо — 8:6. Американец смог одержать победу в сете только с пятой попытки.

Видео доступно на YouTube-канале US Open Tennis Championships. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

В финальном матче Открытого чемпионата США Карлос Алькарас сразится с норвежским теннисистом Каспером Руудом, который в четырёх партиях обыграл россиянина Карена Хачанова.