Корретха — о финале US Open: возможно, это будет лучшее, что может случиться с теннисом

Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился ожиданиями от финального матча US Open, в котором встретятся испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд. Теннисисты сыграют не только за главный трофей соревнований, но и в очной встрече определят новую первую ракетку мира. Матч запланирован на 23:00 мск 11 сентября.
«Для теннисного мира очень важно, что они сыграют в финале Открытого чемпионата США и будут бороться за первое место в рейтинге.
Это потрясающие новости, впервые соревноваться друг с другом в финале «Большого шлема» и бороться за статус первой ракетки мира на Открытом чемпионате США — это будет невероятно. Возможно, это будет лучшее, что может случиться с нашим видом спорта, просто удивительно, что они играют друг против друга.
Я не говорю, что матч Тиафо против Хачанова не был бы хорошим финалом, но определенно борьба за первое место в мире будет чем-то особенным», — приводит слова Алекса Корретхи Eurosport.
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