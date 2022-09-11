Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Супер лига Триатлона. Вторая гонка. Мюнхен.
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуберт Хуркач отреагировал на успех соотечественницы, Иги Свёнтек, в финале US Open — 2022

Хуберт Хуркач отреагировал на успех соотечественницы, Иги Свёнтек, в финале US Open — 2022
Комментарии

10-я ракетка мира, полуфиналист Уимблдона-2021, польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на победу первой ракетки мира и соотечественницы, Иги Свёнтек, на Открытом чемпионате США – 2022.

«Поздравляю», — написал Хуркач в социальных сетях, добавив эмодзи «огонь» и кубок».

В финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема». Первые два были завоеваны на «Ролан Гаррос».

Сам Хуркач неудачно выступил на US Open. Он завершил выступление во втором круге соревнований, проиграв белорусу Илье Ивашко со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. У мужчин титул разыграют испанец Карлос Алькарас (3) и норвежец Каспер Рууд (5).

Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open Третий «Шлем» Свёнтек — за победу она получила $ 2,6 млн. Расклады и сетки US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022