Хуберт Хуркач отреагировал на успех соотечественницы, Иги Свёнтек, в финале US Open — 2022

10-я ракетка мира, полуфиналист Уимблдона-2021, польский теннисист Хуберт Хуркач отреагировал на победу первой ракетки мира и соотечественницы, Иги Свёнтек, на Открытом чемпионате США – 2022.

«Поздравляю», — написал Хуркач в социальных сетях, добавив эмодзи «огонь» и кубок».

В финале US Open – 2022 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 7:6 (7:5) обыграла представительницу Туниса Онс Жабер (5). Для 21-летней теннисистки это третий титул на турнирах «Большого шлема». Первые два были завоеваны на «Ролан Гаррос».

Сам Хуркач неудачно выступил на US Open. Он завершил выступление во втором круге соревнований, проиграв белорусу Илье Ивашко со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 3:6. У мужчин титул разыграют испанец Карлос Алькарас (3) и норвежец Каспер Рууд (5).