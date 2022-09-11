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Виктория Азаренко отреагировала на победу Иги Свёнтек на US Open

Виктория Азаренко отреагировала на победу Иги Свёнтек на US Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек с победой на Открытом чемпионате США по теннису. В финальном матче US Open — 2022 она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Свёнтек впервые стала победительницей Открытого чемпионата США.

«Поздравляю Игу Свёнтек и её команду с выдающимся достижением и годом!» — написала Виктория Азаренко в «Твиттере».

Представительница Беларуси покинула турнир, проиграв в четвёртом круге чешской теннисистке Каролине Плишковой. Встреча 1/8 финала US Open завершилась победой Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Для Иги Свёнтек этот трофей стал десятым на турнирах WTA. Спортсменке 21 год.

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