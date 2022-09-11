«Буду продолжать работать!» Карен Хачанов опубликовал пост о выступлении на US Open — 2022

Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях пост о своём выступлении на Открытом чемпионате США – 2022.

Напомним, Хачанов (27) дошёл до полуфинала US Open, где со счётом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6 проиграл норвежцу Касперу Рууду (5). По ходу соревнований Карен победил Дениса Кудлу (США), Тьяго Монтейро (Бразилия), Джека Дрэйпера (Великобритания), Пабло Карреньо-Бусту (Испания, 12) и Ника Кирьоса (Австралия, 27).

«Чем ближе подходишь, тем больнее воспринимается поражение… Однако я воспользуюсь всеми положительными моментами, полученными за эти недели в Нью-Йорке. Это был хороший путь! Спасибо всем за поддержку. Я буду продолжать работать!» — написал Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Благодаря выступлению в Нью-Йорке Хачанов поднимется с 31-й строчки рейтинга ATP на 18-ю.