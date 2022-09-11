«Ты для меня лучшая». Азаренко обратилась к Жабер, проигравшей финал US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обратилась к представительнице Туниса Онс Жабер, которая уступила в финале Открытого чемпионата США по теннису польской теннисистке Иге Свёнтек. Решающий поединок завершился победой Свёнтек со счётом 6:2, 7:6 (7:5).

«Ты лучшая для меня, Онс! Твоя тяжелая работа окупится, и ты поднимешь трофей совсем скоро», — написала Виктория Азаренко в «Твиттере».



Представительница Беларуси покинула турнир, проиграв в четвёртом круге чешской теннисистке Каролине Плишковой. Встреча 1/8 финала US Open завершилась победой Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Жабер после участия в финале US Open – 2022 поднимется с пятого места в женском рейтинге на второе, повторив своё лучшее достижение в карьере.