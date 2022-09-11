Крейчикова вслед за Кирьосом пожаловалась на запах марихуаны во время матча на US Open

Чемпионка «Ролан Гаррос» чешская теннисистка Барбора Крейчикова пожаловалась на запах марихуаны во время матча на Открытом чемпионате США. Первым на данную проблему пожаловался австралиец Ник Кирьос во время матча второго круга.

Крейчикова во время полуфинала женского парного разряда подошла к судье на вышке и пожаловалось на то, что с трибуны идёт запах марихуаны. Судья же повернулся к трибуне и характерным жестом попросил не курить на стадионе.

Барбора Крейчикова в паре с соотечественницей Катержиной Синяковой выиграли этот полуфинал, обыграв американку Николь Меликар и австралийку Эллен Перес. Чешки сыграют в финале сегодня, 11 сентября, с парой американок Кэти Макнелли и Тэйлор Таунсенд. Синякова и Крейчикова в этом году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021 году теннисистки вместе поднимали трофей на «Ролан Гаррос».