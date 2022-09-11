Видеообзор победы Крейчиковой и Синяковой в финале US Open — 2022 в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова стали победительницами Открытого чемпионата США в парном разряде, обыграв американок Кэти Макнелли и Тэйлор Таунсенд.

Представляем вашему вниманию самые яркие моменты матча Барбора Крейчикова/Катержина Синякова — Кэти Макнелли/Тэйлор Таунсенд:

Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Отметим, что Крейчикова и Синякова в этом году в паре уже выиграли трофеи на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. В 2021 году теннисистки вместе поднимали трофей на «Ролан Гаррос».

Ранее чешки никогда не выигрывали US Open, но побеждали на всех остальных мэйджорах, поэтому победа на Открытом чемпионате США позволила теннисисткам собрать «Карьерный шлем».

Титулы пары Крейчикова/Синякова на турнирах «Большого шлема»:

Australian Open — 2022;

«Ролан Гаррос» — 2018, 2021;

Уимблдон — 2018, 2022;

US Open — 2022.