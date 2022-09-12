Свёнтек высказалась о победе Алькараса на Открытом чемпионате США. Карлос ответил
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поздравила испанца Карлоса Алькараса с победой на US Open. В финале 19-летний спортсмен одолел норвежца Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
«Поздравляю Карлоса Алькараса и Каспера Рууда тоже! Какой турнир!» — написала трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в социальных сетях.
«Рад выиграть свой первый US Open в том же году, что и ты! Поздравляю, Ига», — ответил Карлос.
Испанский теннисист всего на Открытом чемпионате США провёл 23 часа и 40 минут, тем самым установив рекорд на турнирах «Большого шлема». На пути к финалу Алькарас трижды выигрывал пятисетовые матчи, одолев хорвата Марина Чилича, итальянца Янника Синнера и американца Фрэнсиса Тиафо.
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