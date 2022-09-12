«Задолжал жене шоу на Бродвее». Карен Хачанов написал пост после US Open, где дошёл до 1/2
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Российский теннисист Карен Хачанов опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен поделился фотографией из Нью-Йорка, где прошёл Открытый чемпионат США, на котором Хачанов дошёл до полуфинала.
«Пока-пока, Нью-Йорк. Я всё ещё должен жене одно шоу на Бродвее… Всех люблю», — подписал фотографию Карен.
Фото: из личного архива карена хачанова
Напомним, в полуфинале US Open 2022 года соперником Карена Хачанова был представитель Норвегии Каспер Рууд, одержавший победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2. В финале турнира Рууд проиграл 19-летнему испанцу Карлосу Алькарасу, выигравшему решающий матч со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
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