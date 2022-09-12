Карлос Алькарас прокомментировал то, что у него один ТБШ, а у Надаля — 22
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, ответил на вопрос, что он может сказать своему соотечественнику Рафаэлю Надалю, который 22 раза выигрывал мэйджоры.
«Ну, у меня есть один. У него 22. Я в очереди», — сказал Алькарас на пресс-конференции.
14 из своих 22 титулов на ТБШ 36-летний Надаль завоевал на «Ролан Гаррос». Также он четырежды выигрывал US Open, дважды — Открытый чемпионат Австралии и дважды — Уимблдон. Что касается Алькараса, то его высшее достижение на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг, на Australian Open — в третий.
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