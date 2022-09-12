Карлоса Алькараса попросили одним словом описать две недели на US Open. Он ответил

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который выиграл Открытый чемпионат США, ответил на вопрос, что бы он сказал, если бы нужно было описать две недели на US Open одним словом или одной фразой.

«Это сложно. Я бы сказал «счастливый». Я могу сказать это. Это потому, что я завоевал трофей. Потому что я был счастлив на корте», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, Карлос Алькарас с первой попытки одержал победу в финале турнира «Большого шлема». Его высшее достижение на «Ролан Гаррос» — выход в четвертьфинал, на Уимблдоне — выход в четвёртый круг, на Australian Open — в третий.

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