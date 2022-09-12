Карлос Алькарас — в социальных сетях: что вчера произошло?
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас оставил забавное суждение в своих социальных сетях.
«Что вчера произошло?» — написал Алькарас, добавив эмодзи «лицо, сдерживающее слёзы» и «человек, который взялся за голову».
Напомним, вчера, 11 сентября, Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. В решающем матче Алькарас (3) обыграл 23-летнего норвежца Каспера Рууда (5) со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
Данный результат помог Алькарасу впервые в карьере подняться на первую строчку рейтинга ATP. Карлос стал первой ракеткой мира в возрасте 19 лет, тем самым побив достижение австралийца Ллейтона Хьюитта, которому удалось сделать это в возрасте 20 лет.
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